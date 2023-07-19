Как тебе такие лайфхаки Илон Маск?

Житель Волгограда благодаря технической ошибке на сайте ЦУМа, смог приобрести брендовые товары в диапазоне цен от 19 и заканчивая 129 рублями, с учётом того, что на "самом деле" такие вещи стоят, согласно рыночным оценкам, в 846 раз дороже. Верховный суд РФ подтвердил законность сделки и отменил решения судов более низших инстанций, вставших на сторону магазина.

По материалам дела стало известно, что Станислав Анохин используя мобильное приложение магазина ЦУМа, смог приобрести одежду брендовых фирм по нереально заниженным ценам, начиная 19 рублями и заканчиваю 129-ю. Как только сделка была "закрыта", магазин уведомил радостного покупателя о невозможности "привезти" купленный товар в город покупателя Волгоград. Удивлённый Анохин, не долго думая, написал исковое заявление в суд, где изложил свои законные требования с желанием всё-таки получить заказанный товар.

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Источник фото: tournavigator.pro







ОАО "Торговый дом ЦУМ" воспользовался правом на встречный иск, где попросил признать иск покупателя неправомерным, где в оправдание привёл доказательства на технический сбой сайта.

По результатам судебных прений суды аж трёх инстанций выбрали сторону магазина. Но Верховный суд РФ думает иначе, отменив все решения, отправив дело по цепочке в суд самой начальной инстанции на пересмотр.

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null Рассмотрение "нового-старого" дела начнётся 10 августа в волгоградском суде.