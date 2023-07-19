Неизвестно, повесят ли на них ещё и разрушение средневековой часовни?

15 человек были задержаны в польской республике, обвиняемых в тесном сотрудничестве с теми самыми российскими спецслужбами. И как считает местные органы следствия, иностранные граждане решили пустить под откос эшелоны с вооружением для ВСУ, курсировавшие по железной дороге.

Но разумеется это ещё "не всё": по версии Gazeta Polska ссылаясь на анонимных информаторов в правоохранительной системе Варшавы, все задержанные входили в агентурную сеть под прикрытием гигантских размеров. О величине ячеек служит тот факт, что по мнению польских силовиков, паутина последних была распространена на всю территорию государства. В разветвлённую сеть входили граждане соседних Украины, Белоруссии и "конечно же" России.

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Источник фото: warspot.ru







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null И как вишенка на знаменитый польский заварной торт Карпатка: помимо диверсионных операций, подследственным вменяют проведение разведывательных мероприятий, таких как скрытная съёмка военных и гражданских объектов, и конечно же "классическое" в западном представлении о российских "ботах" разжигание настроений, направленных конкретно против Украины и украинцев, и против военно-политического альянса НАТО,