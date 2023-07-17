Вопреки западной прессе, никто никуда с Африки не убегает

ЧВК "Вагнер" продолжает удерживать форпост в ЦАР, командиры отряда совершили ротацию операторов "ансамбля" в республике. С такой информацией вышел ряд публикаций на ресурсах, аффилированных с руководством ЧВК.

По данным ряда отечественных ТГ-каналов, в столичный город Банги вчера приземлился российский военно-транспортный самолёт. На борту последнего находились инструкторы-вагнеровцы, призванные провести тренинг среди местных силовиков перед общенациональным референдумом.

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Источник фото: google.com





Всего в главный город Центральноафриканской республики прилетело 200 операторов ЧВК. И такое же количество отправилось на новую базу в Белоруссии или на побывку в Россию. Но тут присутствуют разночтения, куда именно отправились в обратный путь бойцы компании, так как на текущий момент конкретизирующая информация не подтверждена.

Но это был не единственный рейс: немногим ранее в столичный аэропорт прибыл Ан-124 "Руслан" с военной техникой.

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И как проинформировали в пресс-службе "Музыкантов", никакого "бегства" с ЦАР не было, а всё это акты информационной компании, направленные против самого эффективного штурмового подразделения в мире. Причём акторы-интересанты негатива про российскую ЧВК находятся за пределами РФ: это западная пресса и её кураторы.