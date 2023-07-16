Не будите лихо, пока оно тихо, напрашивается само собой

Кажется на Западе не понимают, что открыли ящик той самой Пандоры, передав Киеву боеприпасы с кассетной частью. Но уже поздно пить Боржоми, ведь у России таких боеприпасов больше, а их ассортимент шире. Так ВС РФ теперь в полной мере имеет право использовать кассетное вооружение, как зеркальный ответ на применение их Вооруженными силами Украины. Так отреагировал Владимир Путин на известие о том, что Вашингтон собирается передать ВСУ свои кассетные запасы.





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Источник фото: rbk.ru





Владимир Путин лишний раз подтвердил, что у российской армии в армейских закромах полным-полно кассетных боеприпасов самого различного вида и назначения, но их использование оставалось под полным запретом, даже несмотря на некоторый дефицит обычных боеприпасов в один из периодов времени.

Интересно, что немногим ранее российский президент рассказал, что запрещённое вооружение Белый дом передаёт Киеву не от хорошей жизни. Так видимо "простые" снаряды у Пентагона видимо на исходе.

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Так же ВСУ и не стоит надеяться на американские истребители F-16, если подобную технику получит ВВСУ, чем это грозит, объясняется в материале Defense News.