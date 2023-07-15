Мечтать не вредно, но иногда нужно бояться исполнения своих желаний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что передача украинской армии американских истребителей F-16 значительно улучшит ситуацию на Запорожском и иных направлениях контрнаступления. Но такой расклад ничем не обоснован и наверняка приведёт к ещё большим потерям на ЛБС, считают военные аналитики Defense News Келли Грико и Максималиан Бремер.

Давайте взглянем правде глаза, малое количество F-16 не способно помочь достичь весомых целей, кроме как заполучить "кусок пиара". А вот добиться реального превосходства в воздушной среде они помогут. Как и не получится организовать прорыв основных оборонительных позиций ВС РФ, написано в статье.

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Источник фото: wallpapersafari.com







Поэтому воздушная "стратегия Залужного" - это большой самообман, не имеющий ничего общего с достижением даже шаткого паритета в воздухе с российскими ВКС РФ. Использование F-16 приблизит не победу в приазовском сражении, а увеличит украинские потери до уровня гигантских, "подбили" итог военные специалисты в публикации.

Ранее официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат сделал откровение, что государства Запада категорически против отправки в ВСУ американских истребителей.

Не всё так однозначно и с подготовкой украинских пилотов, когда западные страны под всяческими предлогами затягивают обучение экипажей ВСУ для пилотажа F-16.

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А между тем Залужный не поддержал план по наступлению на Херсонском направлении, опасаюсь контрудара российской армии.