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Российский боец притворился украинцем и пленил трёх солдат ВСУ, за что получил орден Мужества

Воинская смекалка и знание иностранных языков творят чудеса
[ ] для раздела Блоги
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   Что такое воинская смекалка, быстрое ориентирование в мгновенно изменяющейся боевой обстановке и знание иностранных языков, наглядно продемонстрировал российский военнослужащий с полевым позывным "Тапок". Во время боя за опорник в районе Кременной солдат ВС РФ пленил трёх бойцов украинской армии. Об этом изданию ТАСС рассказал непосредственный командир штурмовой группы. 

   Со слов офицера с позывным "Рубеж", солдат с ВУСом гранатомётчика участвовал в ночном штурме опорника. Ему потребовалось поднести снаряды и в момент своего обратного пути он случайно забрёл на следующий оборонительный рубеж противника. "Тапок" не растерялся и применил знание украинского языка.


Источник фото: iz.ru


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   Во время своего негаданного визита он сообщил своим новым "напарникам", что пора уходить, так как намечается штурм укрепления. Военнослужащие ВСУ всё приняли за чистую монету и решили отступить: как только они немного отошли от своего опорника, российский боец приказал бросить оружие на землю, а самим сдаться в плен.

   За этот поступок солдат с позывным "Тапок" был удостоен ордена Мужества.

   А тем временем в шотландском городе Бейте бастуют местные работники в результате чего Украина может не получить британские высокоточные ракеты Storm Shadow.

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