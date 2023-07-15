Что такое воинская смекалка, быстрое ориентирование в мгновенно изменяющейся боевой обстановке и знание иностранных языков, наглядно продемонстрировал российский военнослужащий с полевым позывным "Тапок". Во время боя за опорник в районе Кременной солдат ВС РФ пленил трёх бойцов украинской армии. Об этом изданию ТАСС рассказал непосредственный командир штурмовой группы.

Со слов офицера с позывным "Рубеж", солдат с ВУСом гранатомётчика участвовал в ночном штурме опорника. Ему потребовалось поднести снаряды и в момент своего обратного пути он случайно забрёл на следующий оборонительный рубеж противника. "Тапок" не растерялся и применил знание украинского языка.





Источник фото: iz.ru





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Во время своего негаданного визита он сообщил своим новым "напарникам", что пора уходить, так как намечается штурм укрепления. Военнослужащие ВСУ всё приняли за чистую монету и решили отступить: как только они немного отошли от своего опорника, российский боец приказал бросить оружие на землю, а самим сдаться в плен.

За этот поступок солдат с позывным "Тапок" был удостоен ордена Мужества.

А тем временем в шотландском городе Бейте бастуют местные работники в результате чего Украина может не получить британские высокоточные ракеты Storm Shadow.