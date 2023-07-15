Сотрудники недовольны уровнем заработной платы

Кажется кто-то в Островном королевстве был слишком оптимистичен и пообещал "слишком много" Украине и лично господину президенту Зеленскому на саммите НАТО в литовском Вильнюсе. Точнее пообещать-то пообещал, а вот как-то умудрился "забыть", что бы передать что-то "ненужное", это ненужное нужно произвести, а вот тот самый производитель не спешит повышать зарплату ключевым работникам, а они не желают работать "за бесплатно". Это называется чистый капитализм.





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Источник фото: mirror.co.uk





И вы будете смеяться, вопрос касается столь необходимых для нужд ВСУ дальнобойных высокоточных ракет Storm Shadow. Именно малозаметные КР могут не оказаться вовремя или не оказаться вообще на территории Украины из-за забастовки складских работников оборонного завода в Бейте, что в Шотландии. 50 сотрудников не хотят выполнять свою работу из-за недостаточной по их мнению оплаты за свои труды. О том что всё не так "однозначно" с ракетами англо-французской разработки, сообщило издание "Mirror".

Помимо собственно передовых ракет, шотландский хаб занимается поставки специального оборудования для АПЛ Королевского флота Великобритании.

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Франция пообещала аналог Storm Shadow, но уже чисто французскую разработку: ракеты SCALP с дальностью пуска до 300 километров.