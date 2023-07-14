Жарить картошку тщательнее, по-видимому

Джо Байден ни дня не пропускает, чтобы над кем-нибудь не пошутить: сначала объектом словесной эквилибристики был Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вильнюсе, теперь видимо черёд дошёл и до России, где в качестве объекта для шуток американского президента был выбран Евгений Пригожин.

Текущий глава Овального кабинета посоветовал бывшему куратору ЧВК "Вагнер" тщательней следить за своим меню, явно намекая, что он может быть отравлен во время трапезы.

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Источник фото: inosmi.ru





Импровизация руководителя Белого дома была исполнена во время выступления перед журналистами в ходе европейского турне, где местные репортёры не оставили Байдена без вопроса о руководителе "Вагнеровцев". Журналистов так же сильно интересовала судьба "опального" бизнесмена после неудавшегося "мятежа выходного дня". Американский президент в начале своего ответа рассказал, что теперь трудно предугадать дальнейший жизненный путь российского политика и его положение в обществе.

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По официальной версии Пригожин вместе с командирами группы "Вагнера" 29 июня был замечен на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Подтверждение было получено на самом высоком уровне от пресс-секретаря российского президента Владимира Путина.