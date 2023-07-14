Им станет Герой России Андрей Трошев

Пока Польша со страхом и недоверием к властям Белоруссии перебрасывает значительные силы поближе к государственной границе последней, российский президент Владимир Путин без особого размаха представил нового руководителя ЧВК "Вагнер".

"Презентация" нового руководства знаменитого на весь мир "Ансамбля" произошла на выставке квантовых достижений в московском Центре международной торговли.

реклама

По результатам беседы 29 июня с командирами "музыкантов", российский лидер предложил последним несколько "развилок" для трудоустройства. Как вариант, продолжать служить своей большой Родине под началом хорошо им известного офицера с полевым позывным "Седой".





Та самая знаменитая фотография со

Дня Героев Отечества в Кремле. Трошев второй слева. Источник фото: google.com





Кто же этот "Седой"? Под легендарным позывным "скрывался" Андрей Трошев, имеющий звание полковника в отставке. Родившийся в Северной Пальмире сотрудник ЧВК, в бытность свою офицером милиции, прошёл свой командный путь как в СОБРе Санкт-Петербурга, так и руководя ОМОНом в ЗФО.

Есть у старшего офицера и командировки в горячие точки: он ветеран афганской и чеченских компаний.

За время службы "за речкой" удостоился двух орденов Красной Звезды. За участие в КТО на Северном Кавказе награждён двумя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

После "пенсии" пошёл добровольцем в ЧВК "Вагнер", где руководил действиями отряда в Сирии. Именно за действия в сирийской республике он получил "закрытым указом" звание героя России. По информации издания "Фонтанка", произошло это в 2016 году во время освобождения Пальмиры.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

По некоторым данным Трошев входил в сверхсекретный "отдел внутренней безопасности" Вагнеровцев, где помимо собственно работы особиста, занимался кадровой, информационной и финансовой безопасностью организации.