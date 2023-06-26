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   Глава России Владимир Путин повторил свое обещание касательно перспективы операторов ЧВК "Вагнер". Во время обращения к жителям всей России он выразил благодарность солдатам и офицерам, отказавшимся участвовать в "братоубийственном конфликте", сумевшим сделать остановку у последней черты. После чего Путин предложил оставить таким бойцам личное право выбора.

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   Первый вариант включает в себя влиться в регулярные войска, структурно входящие в Министерство обороны или иные официальные силовые органы. Второй вариант подразумевает под собой просто взять и вернуться домой к своим родным и близким. Есть и третий вариант: последовать в дружественную Белоруссию, - сказал президент России.


Источник фото: ria.ru


    Со слов Владимира Владимировича, это обещание не теряет своей силы и будет исполнено. Теперь выбор за бойцами организации, больше известной в народе как "музыканты".

   Так же Путин выразил слова благодарности белорусскому президенту Александру Лукашенко, своими действиями внёсшему весомый вклад в мирный исход конфликтной ситуации, способной перерасти в вооружённое противостояние с жертвами среди обеих сторон.

   Известно, что сегодняшнее обращение готовилось на протяжении всего текущего дня.


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#чвк &quot;вагнер&quot; #путин
Источник: rg.ru
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