Глава России Владимир Путин повторил свое обещание касательно перспективы операторов ЧВК "Вагнер". Во время обращения к жителям всей России он выразил благодарность солдатам и офицерам, отказавшимся участвовать в "братоубийственном конфликте", сумевшим сделать остановку у последней черты. После чего Путин предложил оставить таким бойцам личное право выбора.
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Первый вариант включает в себя влиться в регулярные войска, структурно входящие в Министерство обороны или иные официальные силовые органы. Второй вариант подразумевает под собой просто взять и вернуться домой к своим родным и близким. Есть и третий вариант: последовать в дружественную Белоруссию, - сказал президент России.
Источник фото: ria.ru
Со слов Владимира Владимировича, это обещание не теряет своей силы и будет исполнено. Теперь выбор за бойцами организации, больше известной в народе как "музыканты".
Так же Путин выразил слова благодарности белорусскому президенту Александру Лукашенко, своими действиями внёсшему весомый вклад в мирный исход конфликтной ситуации, способной перерасти в вооружённое противостояние с жертвами среди обеих сторон.
Известно, что сегодняшнее обращение готовилось на протяжении всего текущего дня.