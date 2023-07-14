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Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность

А Warner Bros. Pictures умеют в чёрный пиар и даже больше: или как надо раскручивать и без того долгожданные фильмы перед премьерой
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   Пока мы беззлобно постили многочисленные фотожабы и мемы с кадрами из трейлера долгожданной "Барби", например вот такие, в реальном мире зарождался самый что ни на есть международный казус. И всё благодаря или вопреки "прозорливости" или же наоборот по недогляду со стороны сценаристов кинокартины про оживших кукол. Шутка ли, изобразить тот самый знак U, который как безобидный Z ассоциируется не с Россией, как вы успели подумать, а с Китаем у ряда стран, претендующих на острова Южно-Китайского моря. А теперь с этого места поподробней.

   В XX веке вокруг Южно-Китайского моря, а точнее ряда островов находящихся на оконечности водного объекта, кипят нешуточные страсти. И во всём этом "замешан" Китай, а точнее его притязания на небольшие клочки суши, благодаря которым КНР всеми правдами и неправдами хочет превратить то самое Южно-Китайское море во внутреннее море Поднебесной со всеми вытекающими, где судоходством, добычей полезных ископаемых, рыбной ловлей и иной хозяйственной деятельностью будут заниматься исключительно граждане Китая.

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Источник фото: pikabu.ru

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   И Пекин не был бы собой, если б не придумал символ таких притязаний, напоминающий собой букву латинского алфавита U, состоящую из девяти чёрточек-дефисов. Разумеется о значении этой "колбы" прекрасно осведомлены и страны, у которых есть прямой интерес в свободном использовании вод моря в своей экономической деятельности.

   Кстати об этих островах: сами по себе они не кажутся объектами чрезвычайной ценности, так как представляют собой лишь бесплодные куски скальной гряды на которых никто ни живёт. Но этого и не нужно: эти острова "нужны" лишь для того, что бы провести воображаемую пограничную линию. Только лишь и всего.

   А теперь просто перечислим страны, которые "бьются" и кровно заинтересованы о непереходе данных клочков скальной почвы в руки Пекина. Это Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Бруней, Филиппины и даже тот самый Тайвань. Все эти государства и их жители триггерят и до боли волнуются лишь только увидев букву U с небольшими девятью чёрточками между собой соединёнными. А что же Барби?

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Та самая карта из фильма. Источник фото: kommersant.ru


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   В голливудской киноновинке, ещё даже вышедшей на широкие экраны, злополучные чёрточки смогли разглядеть на карте, изображённой на детской доске мелками. Такие обстоятельства мгновенно закрыли путь фильму во Вьетнам. На Филиппинах фильм не стали запрещать, но присвоили рейтинг 18+, да выдвинули требование замазать то самое тире, как делается во взрослых фильмах в той же Японии. 

   А в Китае быстро поняв что к чему, начали толсто троллить, просто взяв и начав защищать голливудское творение. К чему бы это? Кому надо, тот сразу всё и понял. А МИД КНР решил подлить ещё больше бензина в процесс неконтролируемого горения, раздав совет не увязывать вопрос принадлежности Южно-Китайского моря с "простым кино". И тут вы удивитесь или нет, но Пекину решила "подыграть" и та самая Warner Brothers, заявив, что "ничего и не было", в особенности политических намёков на принадлежность вод одного из морей. 


Си Цзиньпин. Источник фото: Polit.ru


   И как сказал бы один из великих представителей современного направления философии, "Не только лишь все" верят в простые совпадения и символы. С пугающей частотой для стран Юго-Восточного региона история с появлением того самого "U" повторяется: за четыре года как минимум в трёх фильмах обнаружился "раздражающий" вышеперечисленные страны знак.

   И вполне вероятно аналитики Голливуда не зря кушают свой безглютеновый хлеб с арахисовой пастой: не заметить нездоровый ажиотаж вокруг того самого обозначения не смог только самый ленивый. Чем пиар-дирекция кинокартины и воспользовалась. Почему бы и да? К тому же китайский рынок - второй рынок по части кино после американского. И не выйти на него - это большая глупость и тяжёлый урон для денежных мешков того самого города на голливудских холмах. Поэтому все случайности не случайны. 


Генеральный директор Warner Bros. Pictures Дэвид Заслав. Источник фото: shazoo.ru


   Совсем не трудно догадаться, что желание заработать американских кинокомпаний на гигантском китайском рынке с тревогой и большим неудовольствием видят и в кабинетах Вашингтона, чуть ли не "припаивая" статью за государственную измену. Но разумеется это сложно сделать, так как прямых доказательств нет, что какой-нибудь неправительственный фонд или гражданин, уши которого торчат прямиком из Пекина с запретного города, взял да заплатил за лоббирование чисто китайских нарративов в американской кинопродукции. Тем более прямых слов, что коммунизм - это клёво и Си Дзиньпин - наш вождь навеки, ни в одном из "потенциально опасных" фильмов нет и поныне.

   Но не теряют присутствия духа в американском Пентагоне же, заявляя, что фирмы, прямо сотрудничающие во время производства очередного своего фильма с официальным Пекином, не получат в свою очередь, поддержки от американского министерства обороны. Со стороны это казалось бы смешным, но погодите-ка торопиться, так как сам МО США владеет внушительным "парком" как необходимых локаций для съемки, так и внушительным количеством кинематографического оборудования, сдаваемым в аренду лояльным к звёздно-полосатому флагу.


Источник фото: media.2x2tv.ru


   Тут ещё стоит порасшаркиваться в комплиментарном поклоне китайцам и их виденью бизнеса и продвижению своей непреклонной повестки: на первоначальном этапе китайские "бизнесмены" просто дают деньги ничего не требуя взамен, а потом лишь очень "тихо намекая", что неплохо бы было и отработать невиданную щедрость. Например, просто показав "ничего не значащие" девять соединённых между собой тире. Всё это разумеется подано под соусом любви к кино, как к одному важнейшему из искусств. Американские кинобоссы послушно соглашаются, так как ничего личного, только лишь бизнес, к тому же за который отлично платят. Не важно кто, важно, что очень щедро. А если вы что-то видите, то просто наденьте очки "помощнее" и вдруг сразу обнаружите, что вам просто "показалось".

   А если это всё оказалось просто досужими домыслами и происками конкурентов, то нельзя не отметить, как изящно всё это обернулось таким прекрасным чёрным пиаром: и теперь даже люди довольно далёкие от пластмассовых нереалистичных кукол с интересом и ожиданием будут ждать выхода фильма, мировая премьера которого состоится уже совсем скоро: 21 июля 2023 года.

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