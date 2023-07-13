В мировой сети Интернет появилось видео, на котором известная поп-исполнительница МакSим, в миру известная как Марина Абросимова, сделала резонансное признание о том, что на данный момент времени находится в специализированной клинике по лечению с алкогольной зависимостью.





Источник фото: ria.ru





Со слов певицы, она сразу "ринулась в бой" после тяжёлого течения своей болезни и в режиме нескончаемых гастролей начала свои музыкальные выступления. Для подстегивания творческой активности артистка решила использовать тот самый "допинговый стимул", больше известный как алкогольные напитки. Такое намерение не могло закончиться ничем хорошим, породив ещё больший ком сложностей и трудностей. По результату и финальным негативным штрихом, переполнившим чашу терпения весов артистки стал неудавшийся концерт в Сочи.

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То самое видео с выпившей МакSим, певшей "не своим голосом", вызвало неприятный резонанс в сети. После чего исполнительница взяла ответственность на себя и решила дать бой зелёному змию по всем канонам медицинской науки, отправившись в клинику. Как заявила Абросимова, её поддерживают друзья и близкие, в том числе и музыканты группы.