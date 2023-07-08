Что могло пойти не по плану, когда суперсовременная технология была передана Украине?

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Попадание в руки русских неразорвавшейся ракеты Storm Shadow позволит Москве получить доступ к военным секретам и в скором будущем нейтрализовать её более эффективно. О том что так и будет, рассказал экс-полковник американских морпехов Скотт Риттер.

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По мнению Риттера, попадание такого устройства к противнику заставит его тот час же изучать микросхемы, установленные в вооружении. Возможно русские в этот самый день проводят инженерный анализ электроники и ищут те самые уязвимости, использование которых позволит включить средства РЭБ на полную катушку, информируют РИА Новости.





Источник фото: topcor.ru







Будет изучен каждый "закоулок" работы высокоточного средства после чего российские системы противовоздушной обороны много быстрее будут обнаруживать англо-французское изделие в воздухе и стабильней его перехватывать.

И этот день - тот самый нехороший день не только для непосредственных разработчиков и создателей: французов и британцев, но и для украинцев, на вооружении которых эти ракеты тоже имеются.

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Фотографии с западным передовым вооружением, заботливо приземлённым российскими специалистами, уже появились на просторах мировой паутины.