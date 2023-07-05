Как оказалось, не такая уж она и малозаметная, раз её удалось обнаружить и "затрофеить"

Пока на Украине грезят провести массированную атаку аэродромов и крымского полуострова дальнобойными малозаметными ракетами Storm Shadow англо-французского производства, последняя решила заглянуть на огонёк к войскам ПВО российской армии. Причём перехват ракеты был осуществлён в целостности и сохранности. Ну почти. Но по крайней мере такое её физическое состояние в момент нахождения на поле в достаточной мере даст изучить её соответствующим специалистам ракетного профиля. И тем самым найти самое эффективное противоядие для последующего перехвата. Да и в случае чего можно и свои ракеты улучшить. Так сказать подарок для специалистов.

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Хотя как видится, российские ракеты и ракетчики занимают лидирующие позиции в мире и без всяческих трофейных экспонатов, типа упавшего снаряда где-то на бескрайних полях СВО.





Источник фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"





Storm Shadow относится к классу дальнобойных ракет, способная пролететь 560 км. Для ВСУ минус в том, что этот снаряд может быть запущен только с самолётов, которых в украинской армии предельно мало и с каждым днём становится всё меньше. Так ПВО 58-й армии всего за четверо суток смогли сбить четыре самолёта ВСУ - Су-25 и Су-27.

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Новость о том, что Storm Shadow давно уже не панацея в преодолении зенитных сил российской армии, давно не новость: подобная ракета была перехвачена и 30 июня.