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Северная Корея дала обещание сбивать американские самолеты в своем воздушном пространстве
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   США были обвинены Северной Кореей в постоянном нарушении воздушных границ страны Чучхе. После чего Вашингтон получил прямые угрозы для своих разведывательных бортов, посмевших пересечь воображаемые воздушные линии республики. Теперь по сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи такие самолёты будут сбиваться.

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   В оборонном ведомстве КНДР заявили, что разведчики ВВС США, такие, как RQ-4B, Boeing RC-135 и U-2S в течение прошедших семи дней залетали в воздушное пространство страны, обнаруживая своё присутствие над Японским и Жёлтым морями.


Источник фото: hushkit.net


   Некоторые из этих бортов смогли проникнуть на территорию северокорейского государства на протяжении нескольких десятков километров, - проинформировали в Пхеньяне.

   И как вишенка на торте, официальные лица Кореи заявили, что никто теперь не даст гарантию о возвращении обратно такого разведывательного самолёта, потому что он будет сбит силами национального ПВО северокорейской республики.

   Как отнеслись как таким угрозам в Белом доме и Пентагоне, доподлинно неизвестно.

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   Между тем американский эксперт поделился своим мнением по поводу пяти вероятных причин мирового конфликта, и среди этих пунктов есть вооружённое противостояние между Северной и Южной Кореями.

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#северная корея #rq-4b
Источник: rg.ru
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