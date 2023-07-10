Такой хоккей нам не нужен от слова совсем

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Пока весь футбольный мир следит за захватывающей историей перехода в Реал Килиана Мбаппе, а то ли просто информационном шуме вокруг этого события, в бывшей Голландии с не меньшим удивлением узнают, что в конкурсе "Мисс Нидерланды" безоговорочную победу одержала трансгендерная женщина. К слову победительницей до этого были лишь самые обыкновенные девушки. О таком "нидерландском футболе" сообщило TMZ.

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Но это ещё не всё. Теперь победительница проследует на конкурс Мисс Вселенная, как победившая в своей стране. Эту новоявленную "девушку" зовут Рикки Валери Колле и ей 22 года. Право называться "девушкой" ей дала операция по смене пола.





Источник фото: tmz.com





Удивляться что в чисто женском конкурсе впервые одержал победу трансгендер, в недавнем прошлом бывший мужчиной, удивляться не стоит совершенно: ведь новым владельцем конкурса стала Энн Джакапонг Джакраютатип, в текущий момент времени позиционирующая себя как самый настоящий трансгендер.

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Приводить мнение обескураженных женщин, оставшихся позади Рикки Валери Колле, мы не будем по этическим причинам, так как в их речи было употреблено много обсценной лексики, ну а в России видимо желая защититься от таких "уникальных случаев" в будущем, приняли специальный закон, запрещающий смену пола.