Российская Госдума в течение этого месяца примет решение, запрещающее смену пола в России. Такую информацию предоставил в личном ТГ-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Российский чиновник поздравил своих подписчиков с Днем семьи, любви и верности, празднуемым сегодня. А традиционные семейные ценности для всех российских жителей вовсе не пустой звук, (намёк на так называемые страны загнивающего Запада) добавил он.
Источник фото: ria.ru
Рассказал Володин в своём сообщении и о "подводящих шагах", благодаря которым и был принят судьбоносный закон: это защита института брака, как союза только между мужчиной и женщиной; утверждение законов о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ и педофилии. И вот финальный штрих - в июле будет принято решение о запрете смене пола.
Законопроект был внесён в мае этого года, где при тотальном запрещении сменить свой пол есть медицинская лазейка: свою половую принадлежность можно будет поменять при выявлении врожденных аномалий формирования пола у детей. Но решение о такой операции будет доступно только для комиссии федерального уровня.
14 июня такой законопроект был принят в первом чтении всеми участниками заседания Госдумы.