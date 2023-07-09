Показался перед лицом опасности и был таков

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Основной боевой танк немецкой армии и ряда государств, но по воле ряда событий, отправленный в бесславную командировку на Украину, решил уклониться от боя с российским танком. Любопытный случай, в ходе которого украинский танк решил сбежать с поля боя, зафиксирован на луганском направлении. О появлении "Леопарда" и его загадочном исчезновении рассказал российский танкист с полевым позывным "Казак".

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Экипаж российской гусеничной машины в прицел заметил появление Leopard. Украинский экипаж так же увидел танк ВС РФ. Но вместо танковой дуэли решил уклониться от сражения и стал отказываться назад. В след уходящей тяжёлой бронемашине посыпался град снарядов, но по счастливой случайности для украинских танкистов, немецкий ОБТ удалось увести с поля боя.





Источник фото: rg.ru





Интересный факт: это первая новость о появлении германской "кошки" на Луганской ЛБС. До этого тяжёлый "зверинец" родом из ФРГ предпочитал здесь не светиться. Это первый такой случай.

Так же известно, что пленный боец того самого "Кракена" (запрещённого формирования в РФ) выдал данные, что танкисты ВСУ всячески пытаются избегать "вручения" Леопарда: так как этот танк словно магнит для всего тяжёлого что есть на вооружении российской армии, для которой дело чести истребить немецкую бронемашину.

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О том зачем русским немецкий "Леопард", рассказал австрийский военный.