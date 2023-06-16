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Офицер ЕС: потеря ВСУ "Леопарда" и появление его как трофея на Красной площади - это не самое худшее
Австрийский офицер на условиях анонимности рассказал изданию EXXpress чем грозит утеря немецкого ОБТ Leopard для Европы
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 Танковый офицер, проходящий службу в ВС Австрии рассказал в частной беседе журналисту из газеты EXXpress, чем грозит получение в качестве трофейной единицы ОБТ Leopard в ходе украинского контрнаступления.

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   Как считает австриец, если так случится, это настоящая "катастрофа" критического уровня, способная аукнуться всей западноевропейской оружейной промышленности. Где помимо собственно конструкторов, она коснётся и европейских армий, активно использующих немецкий Leopard 2.

   И как уверен армейский командир, русские оружейники разберут трофейные Leopard 2A6. После чего со всей тщательностью изучат основные модули танка. Особый интерес будет вызван к носовой броне и броне башни. До сего момента материалы изготовления бронированной машины и структура брони была неизвестна русским, сообщил австрийский эксперт по танкам.


Источник фото: dw.com


   После чего русские инженеры приступят к изучению гладкоствольной пушки L/55 калибра 120-мм производства фирмы Rheinmetall. Российских конструкторов интересует точность танкового орудия во время выстрелов. 

   Третий важный аспект, который наверняка не останется "без присмотра", это возимый боекомплект, особенно боеприпасы с вольфрамовыми стрелами последнего поколения DM 63.

   Не стоит забывать и про "политический удар", которым наверняка воспользуется Кремль. В частности будут "поражены" политики Франции, Польши, Германии, Великобритании и Италии, делает выводы офицер. Поверженный танк станет "выставочным образцом" на Красной площади как главный экспонат большого военного шоу, уверен эксперт.

   Назвал австриец и главные ошибки, в результате которых "Леопарды" оказались потерянными.

  • Неправильное использование тяжело бронированных единиц в голове штурмовых колонн. В случае неудачи подбитые машины некому эвакуировать.
  • Низкий уровень подготовки украинских танкистов.
  • Из-за отсутствия надлежащей маскировки "Леопарда", боевая машина с лёгкостью обнаруживается БПЛА или истребителями ВКС РФ.
  • И наконец, четвёртая ошибка: танки были слишком скучены по отношению к друг другу и не обладали достаточной маневренностью из-за движения в колонне.


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   Между тем практичные финны отправили на Украину современные, но не подходящие для армии Суоми БРЭМ на базе "Leopard 2", оставив себе не утратившие актуальности советские модернизированные Т-55.

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#leopard 2 #leopard #leopard 2a6 #леопард-2 #леопард танк #снаряд dm 63
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