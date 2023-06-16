Танковый офицер, проходящий службу в ВС Австрии рассказал в частной беседе журналисту из газеты EXXpress, чем грозит получение в качестве трофейной единицы ОБТ Leopard в ходе украинского контрнаступления.
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Как считает австриец, если так случится, это настоящая "катастрофа" критического уровня, способная аукнуться всей западноевропейской оружейной промышленности. Где помимо собственно конструкторов, она коснётся и европейских армий, активно использующих немецкий Leopard 2.
И как уверен армейский командир, русские оружейники разберут трофейные Leopard 2A6. После чего со всей тщательностью изучат основные модули танка. Особый интерес будет вызван к носовой броне и броне башни. До сего момента материалы изготовления бронированной машины и структура брони была неизвестна русским, сообщил австрийский эксперт по танкам.
Источник фото: dw.com
После чего русские инженеры приступят к изучению гладкоствольной пушки L/55 калибра 120-мм производства фирмы Rheinmetall. Российских конструкторов интересует точность танкового орудия во время выстрелов.
Третий важный аспект, который наверняка не останется "без присмотра", это возимый боекомплект, особенно боеприпасы с вольфрамовыми стрелами последнего поколения DM 63.
Не стоит забывать и про "политический удар", которым наверняка воспользуется Кремль. В частности будут "поражены" политики Франции, Польши, Германии, Великобритании и Италии, делает выводы офицер. Поверженный танк станет "выставочным образцом" на Красной площади как главный экспонат большого военного шоу, уверен эксперт.
Назвал австриец и главные ошибки, в результате которых "Леопарды" оказались потерянными.
- Неправильное использование тяжело бронированных единиц в голове штурмовых колонн. В случае неудачи подбитые машины некому эвакуировать.
- Низкий уровень подготовки украинских танкистов.
- Из-за отсутствия надлежащей маскировки "Леопарда", боевая машина с лёгкостью обнаруживается БПЛА или истребителями ВКС РФ.
- И наконец, четвёртая ошибка: танки были слишком скучены по отношению к друг другу и не обладали достаточной маневренностью из-за движения в колонне.
Между тем практичные финны отправили на Украину современные, но не подходящие для армии Суоми БРЭМ на базе "Leopard 2", оставив себе не утратившие актуальности советские модернизированные Т-55.