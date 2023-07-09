А вот минные поля русских огромны

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Стремительному и глубокому проникновению украинских сил внутрь российских позиций помешала та самая оборонительная линия российской армии, которую преодолеть не удалось, как и не удалось даже подойти к первой основной линии обороны. Причём так считают не только в российском Генштабе, но и непосредственно участники неудачного контрнаступа с украинской стороны - полевые офицеры ВСУ. С их мнением поделилась итальянская газета Corriere Della Sera.

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Источник фото: inosmi.ru





Полковник Сергей Яндульский пожаловался в беседе с итальянским корреспондентом, единственное чего удалось "добиться", так это отсутствия поставок нового вооружения от НАТО и продвижения на целых ноль метров. Русские войска прекрасно подготовились к украинскому контрнаступлению.

Второй офицер, занимающийся армейской разведкой, заявил о полной неожиданности со стороны украинских сил: русские неприятно удивили, они подготовились и покрыли просто всю местность огромными минными полями.

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Украинское контрнаступление началась 4 июня, и как заявила Анна Маляр, ВСУ смогли отбить семь сёл. О чём даже сыронизировала испанская пресса.