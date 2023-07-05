В британском Министерстве обороны провели анализ неудачного июньского украинского контрнаступления. Как оказалось, "во всём" виновата система дистанционного минирования "Земледелие". О том почему ВСУ проигрывают, обсуждается в особом докладе британского МО.
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Раскрывая тему медленно идущего продвижения украинской армии на Запорожском направлении, главным "виновником" назначена установка ИСДМ "Земледелие", преграждающая путь бронетанковым колоннам ВСУ.
Источник фото: google.com
Именно массовое использование ИСДМ на всём протяжении обширной ЛБС позволяет не то, чтобы насытить, а иногда даже "сверх меры" засеять минные посевы. В результате плотность минирования даже выше соответствующего норматива российской военной доктрины.
Сами же тактические меры выглядят так: как только украинские танки, БМП, БТР замедляются в минных полях, по остановившейся тяжёлой бронетехнике начинает "прилетать". Лететь начинает всё - от БПЛА и управляемых ракет, запущенных с вертолётов, до "Краснополей" и огня артиллерии.
Именно такая тактика по данным из военного доклада, позволила сдержать первичный порыв ВСУ.
Но в то же время у российской армии накопилась усталость и острый дефицит снарядов.
О том, что сорвать украинское контрнаступление смогло "Земледелие", уверены и в США.