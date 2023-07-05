Немного смекалки и прямых рук и перед нами новый лёгкий ракетный "танк"

Новость о том, что на СВО есть свои кулибины с инженерной смекалкой и золотыми руками, далеко не новость. Так в отечественном интернет-пространстве появилось занимательное видео, где хорошо известная любителям гусеничной военной техники МТ-ЛБ или попросту "Мотолыга", была соответсвующе модернизирована. Непосредственно рядом с ЛБС на бронетранспортёр установили авиационную установку УБ-32. Теперь бронемашина получила личное имя "Бесогон". Звучит угрожающе.

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Источник фото: скриншот из видео





Экскурс в "книгу знаний": модуль УБ-32 в авиационном народе прозван вертолётным орудием, так как устанавливается на винтокрылые машины. Но есть он и на вооружении штурмовых самолётов Су-25. И что будет удивительно для непосвященного, стреляет он не пулями или мелкокалиберными снарядами, а НУРами, точнее неуправляемыми авиационными ракетами С-5.

Раньше подобная модификация портировалась на советский танк Т-62 и некоторые БТР, где неожиданный апгрейд сослужил довольно хорошую службу в Афганской войне.

И что уже очень хорошо известно, бронетранспортёр МТ-ЛБ "открыт для экспериментов", так как в ходе СВО на него что только не устанавливали и во что не превращали: от пусковой установки от "Града" до "сухопутного брандера".





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