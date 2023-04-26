Бронетранспортёру хватило пары секунд, чтобы отстреляться по цели

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Как использовать воинскую смекалку и то что у тебя есть под рукой, подспудно превратив второе в грозную боевую единицу, способную запускать реактивные снаряды, показали на видео. Запуск ракет с гусеничного бронетранспортёра МТ-ЛБ с помощью "интегрированных" салазок, вышло донельзя эпичным и броским. На секунду даже показалось что перед нами полноценный БМ-21 "Град" в его оригинальной колёсной основе.

реклама

В кадр попала бронемашина, в течение нескольких секунд МТ-ЛБ сумевшая опустошить весь свой боезапас. Сообщается, что видеоролик снят в Запорожской области.





9П139. Источник фото: vk-паблик "Артиллерия"





Если внимательно приглядеться, можно определить, что БТР модернизирован не только в оружейной компоненте, но и защитной: на бортах техники добавлены решётки, способные на некоторый процент повысить живучесть техники.

Интересная деталь: Мотолыга и среди серьёзных конструкторских бюро рассматривалась как один из вариантов носителя аналога РСЗО, вооружённая "трубами". Так с конвейера сошли несколько машин с 36 направляющими, но установили их на ЗиЛ-131.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



