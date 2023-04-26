Как использовать воинскую смекалку и то что у тебя есть под рукой, подспудно превратив второе в грозную боевую единицу, способную запускать реактивные снаряды, показали на видео. Запуск ракет с гусеничного бронетранспортёра МТ-ЛБ с помощью "интегрированных" салазок, вышло донельзя эпичным и броским. На секунду даже показалось что перед нами полноценный БМ-21 "Град" в его оригинальной колёсной основе.
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В кадр попала бронемашина, в течение нескольких секунд МТ-ЛБ сумевшая опустошить весь свой боезапас. Сообщается, что видеоролик снят в Запорожской области.
9П139. Источник фото: vk-паблик "Артиллерия"
Если внимательно приглядеться, можно определить, что БТР модернизирован не только в оружейной компоненте, но и защитной: на бортах техники добавлены решётки, способные на некоторый процент повысить живучесть техники.
Интересная деталь: Мотолыга и среди серьёзных конструкторских бюро рассматривалась как один из вариантов носителя аналога РСЗО, вооружённая "трубами". Так с конвейера сошли несколько машин с 36 направляющими, но установили их на ЗиЛ-131.