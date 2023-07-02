Первый этап не достиг своих целей, захлебнувшись ещё в российском "предполье"

Вторая попытка прорыва российской обороны может быть предпринята очень скоро, так как украинская армия попытается повторить своё контрнаступление. Таким мнением поделился Владимир Рогов.

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Атаки возобновятся в любой отрезок времени, а ВСУ уже готовы начать вторую волну своего неудавшегося контрнаступления. Группировка ВСУ "Таврия" перебросила резервы поближе к линии ЛБС, доукомплектовав бригады прорыва, поредевшие в результате первой волны атак, прошедших в начале июня.





Источник фото: 19rusinfo.ru





За последнюю неделю массированных наступательных действий со стороны украинской армии не было, но военнослужащие последней пытались проводить разведку боем, ища слабые участки в сплошной линии обороны ВС РФ. Продолжается и операция по дезинформации, когда командование ВСУ постоянно "тасуя" резервы, передислоцирует их с одного района в другой, запутывая российскую разведку.

Точных данных, где же начнётся основной удар и в каком направлении - нет. Сейчас бои кипят на Васильевском или Ореховском векторах атаки ВСУ, как и не стихают на Времевском выступе.

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Контрнаступление, анонсированное всю зиму и весну, началось только летом, когда украинская армия первым же шагом попыталась "прошить" оборонительные линии ВС РФ в Запорожье и на Южно-Донецком векторах атак. Все эти попытки окончились большими потерями как в людской силе, так и в дорогостоящей западной бронетехнике. Планируемый выход к Токмаку и Мелитополю осуществлен не был.