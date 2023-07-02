Причины оставления силами ВСУ областных центров журналист обещал рассказать "попозже"

Сумы и Харьков будут оставлены. Причём будет это сделано согласно указаниям официального Киева. Пост с таким содержанием на личном ТГ-канале разместил известный российский журналист Александр Сладков.

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И как считает военкор, косвенными признаками, свидетельствующими о скорой сдаче областных центров Украины может свидетельствовать тот факт, что из вышеозначенных городских агломераций начата эвакуация градообразующих предприятий и дан старт процессу укрепления линии обороны.





ВСУ в Харькове. Источник фото: ria.ru







И пока Сладков пообещал лишь уточнить подробности, но позже у его подписчиков образовались "срочные" вопросы: зачем сдавать такие города, если это "идеальный" оборонительный узел, ведь удержать зону контроля в чистом поле гораздо сложней, чем среди "каменных джунглей". Например тот самый Бахмут (Артёмовск) обороняли ровно 224 дня. Да и сдача мегаполиса (Харькова) без боя - ни это ли массированный урон по моральному духу украинцев?

Но обывательские рассуждения рассуждениями, а тем временем командующий Операцией объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призывает жителей Сумской области приграничных поселений поскорей покинуть место проживания. А такие "пожелания" обычно делаются не на пустом месте.

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Между тем о потере Харькова Украиной ещё в феврале высказывался генерал-майор армии Соединённого королевства Руперт Джонс.