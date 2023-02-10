Отставной генерал-майор армии Соединённого королевства Руперт Джонс предрек украинской армии шанс лишиться 3 крупных городов в совсем недалёком будущем. Этому предсказанию помогут сбыться успешные действия российских войск в зоне СВО.
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Первый "на выход" украинский город Бахмут (Артёмовск), который ВСУ скорее всего потеряют в самое ближайшее время. Правда тут не надо быть пророком "в своем отечестве", когда уже каждая британская леди и седой джентльмен знают, что "Артёмовск - всё". Но следующие города гораздо больше и значительней. Речь идёт о столице украинской Запорожской области - городе Запорожье, и о городе Харьков, втором самом крупном городе после украинской столицы - города Киева.
Украинские солдаты. Источник фото: tvzvezda.ru
Но вот что британский генерал отказался подтверждать, так это предполагаемые места важнейших баталий, из-за секретных планов противостоящих сторон.
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Но осведомлённость генерала не стоит недооценивать, так как в силу своего высокого звания и совсем недавнего выхода в отставку в 2021 году этот высший офицер может много знать и иметь много знакомств среди действующих офицеров, в том числе и в британском разведывательном сообществе.