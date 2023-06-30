Украинские силы и входящие в их состав иностранные специалисты пытались разминировать минное поле россиян

Разведывательное подразделение войсковой разведки РФ захватило украинский опорный пункт рядом с Ореховым на запорожском направлении. На втором этапе "миссии" была разгромлена спецгруппа наёмников иностранного происхождения, примкнувшая к украинской армии. Об успехе российских разведчиков рассказал ТГ-канал "Военкоры Русской Весны".

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Украинская спецгруппа рассекретила себя во время выдвижения к российскому минному полю и в попытке в этом поле сделать проход для военной техники и живой силы ВСУ. Фронтовые разведчики как бы "мимоходом" обнаружили рядом с Новоданиловкой замаскированный опорный пункт, отмеченный, как потенциальная миссия на поле боя. Спустя короткое время после расчёта удобного способа удара, опорник был взят штурмом спецназовцев.





Источник фото: ria.ru





А тем временем наёмники, действуя в координации с военнослужащими 47-й отдельной механизированной бригады, пытались разминировать часть минного поля, защищающего подход к российским позициям. Но разведчики скрытно подошли к украинской стороне и в ходе завязавшегося боя вышли победителями из схватки с противоборствующей стороной.

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Между тем в сети появилась запись боевой работы Ка-52 "Аллигатора", с двух выстрелов поразившего две бронированные цели ВСУ во время передвижения.