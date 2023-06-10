Получили на орехи, можно сказать. Однако, это не точно.

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Военнослужащие отрядов ВСУ, понесшие потери в последние дни в результате неудачных атак на Запорожском направлении, отказываются выполнять приказы командиров. Такие данные появились у ряда телеграм-каналов.

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Точнее бойцы 47-й бригады ВСУ, в результате наступления не достигшие значимых результатов на ЛБС, действовавшие под Ореховым. И примкнувшие к ним в своём нежелании идти вперёд солдаты и офицеры 65-й и 117-й бригад. Все эти группы украинских воинов отказываются подчиняться и двигаться в прифронтовой квадрат для формирования наступательных колонн.





Источник фото: ntv.ru





Между тем с мест сообщают, что военные госпитали и обычные больницы Днепра и Запорожья полны ранеными солдатами ВСУ.

По данным МО РФ, российская группа войск "Восток" во время боёв на двух направлениях в зоне СВО поразила не менее 50 единиц бронированных машин, 21 из которых это танки.

Известно, что за минувшие 24 часа ВСУ провели шесть неудачных атак прорвать линию оборону на Запорожском направлении.

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А на Западе уже вовсю обсуждают выведенные из строя немецкие "Леопарды". Часть из которых были поражены в результате так называемого дружеского огня.