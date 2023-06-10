Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
Получили на орехи, можно сказать. Однако, это не точно.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

   Военнослужащие отрядов ВСУ, понесшие потери в последние дни в результате неудачных атак на Запорожском направлении, отказываются выполнять приказы командиров. Такие данные появились у ряда телеграм-каналов.

реклама

   Точнее бойцы 47-й бригады ВСУ, в результате наступления не достигшие значимых результатов на ЛБС, действовавшие под Ореховым. И примкнувшие к ним в своём нежелании идти вперёд солдаты и офицеры 65-й и 117-й бригад. Все эти группы украинских воинов отказываются подчиняться и двигаться в прифронтовой квадрат для формирования наступательных колонн.


Источник фото: ntv.ru


   Между тем с мест сообщают, что военные госпитали и обычные больницы Днепра и Запорожья полны ранеными солдатами ВСУ.

   По данным МО РФ, российская группа войск "Восток" во время боёв на двух направлениях в зоне СВО поразила не менее 50 единиц бронированных машин, 21 из которых это танки.

   Известно, что за минувшие 24 часа ВСУ провели шесть неудачных атак прорвать линию оборону на Запорожском направлении.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

   А на Западе уже вовсю обсуждают выведенные из строя немецкие "Леопарды". Часть из которых были поражены в результате так называемого дружеского огня.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
Маляр: МО Украины не разглашает потери ВСУ во время контрнаступления из-за информационной войны
Украинцы просят немцев заменить уничтоженную «Ланцетом» РЛС ЗРК IRIS-T
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
31
Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
13
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
4
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
17
LYNK+ демонстрирует концепт модульной системы жидкостного охлаждения для видеокарт
1
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
7
Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
9
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
47
В США прозвучало предложение отправить A-10 на Украину
4
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
3
Ускорители AMD заставят понервничать NVIDIA, даже если не окажутся быстрее
+
Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
10
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
За 3 дня сгорело 10 танков Leopard 2 – немецкие кошки не сделали ни одного выстрела
12
Руководство Samsung призвало власти США помочь бороться с кадровым голодом в национальной полупроводниковой отрасли
+
«Капитан Америка 4» теперь называется «Капитан Америка: Дивный новый мир»
2
В мессенджере WhatsApp появятся каналы
+

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
4
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
22
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
7
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
37
Страшная сказка про Голливуд
5
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
49
Краткая история взлета и падений видеокарт Intel
8
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7

Сейчас обсуждают

Владимир Дранников
08:59
47-я вообще не существует больше. За считаные часы канула в лепту. Дави их Вова!
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
valerij zviozdkin
08:58
Алексей Резников это русская фамилия тоже.Ой как все глупо,за что хохляндии биться с русскими?За деньги или за землю.Идиотизм какой-то.
В Украине работают над производством собственных дальнобойных ракет дальностью до 1000км
JugadorGL
08:49
Ну так капитализм. Не будет у вас ничего ломаться, вы же ничего покупать не будете.
Замечен инженерный образец Ryzen 8000 Zen 5 с видеокартой Radeon RX 7900
Алексей Каверин
08:46
Идиот, крейсер Москва был спущен на воду в 1979 году. Откуда столько дебилов в ципсо набирают?
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
JugadorGL
08:46
gtx 660 - 10 лет в работе gtx 1070 - 5 лет в работе. ati 9550 древняя, как говно мамонта, до сих пор работает, сменила уже 5 хозяев. Думаю проблема в кривых ручонках пользователей, которые не могут а...
Замечен инженерный образец Ryzen 8000 Zen 5 с видеокартой Radeon RX 7900
Сергей Бакшаев
08:40
Оксанки нарожают-безспорно. Только уже не от "свидомых", ибо их наши ребята уничтожают пачками, и они просто кончатся. А будут негритянки, арабенки, и проч, его они сейчас " обслуживают", пока миколог...
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
Виктор Чернецов
08:39
А что так истерим хохложоп?
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Виктор Чернецов
08:35
Не истери хохлушка,готовь дупу.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Бот_Пригожина_308
08:30
Тю, хххлухи ещё нарожают...
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
antihohol
08:30
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем