Во время операции по боевому патрулированию ударный вертолёт Ка-52 ВКС РФ меткими выстрелами, называемыми дуплет, поразил технику украинской армии. Соответствующая запись объективного контроля появилась в мировой сети Интернет сегодня. Экипаж вертолёта с одной точки за быстрый промежуток времени накрыл две бронемашины ВСУ.
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Источник фото: ferra.ru
Кадры воздушной охоты за наземной техникой противника были записаны на южном фланге близ Донецка. "Аллигатор" используя тепловое отслеживание, захватил инфракрасные сигналы, принадлежащие близ стоящим друг от друга бронемашинам. Быстрым выстрелом была выведена из строя первая единица, спустя 60 секунд была поражена вторая: лётчик поставил прицельный маркер на силуэт соседней бронированной машины.
Обнаружены две единицы ВСУ. Источник фото: скриншот из видео, взятый с ТГ-канала "Kotsnews"
О том что российский "Аллигатор" действительно больно кусается, подтверждают и на Западе, где именно эту боевую машину считают злым гением неудачного украинского контрнаступления. А благодаря наименованию разведывательно-ударный вертолет, способного своими радарами, среди которых есть тепловизоры и тонко улавливающие присутствие техники противника на ЛБС приборы, поражать ни о чём не подозревающую "бронированную добычу" с расстояния в 8 километров. О чём изданию Bild жалуется один из украинских бойцов.
Поражение одной из бронемашин. Источник фото: скриншот из видео, взятый с ТГ-канала "Kotsnews"
Кроме того, противотанковые ракеты "Вихрь", стоящие на вооружении "Аллигаторов", могут по заданию пилота-оператора переназначаться прямо во время своего полёта на иные, более приоритетные цели. И даже маневрирующие объекты, заметившие ранний пуск ракеты, не способны порой уклониться от такой атаки..