Включаем телевизор и смотрим обращение

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Пресс-служба московского Кремля подтвердила информацию, что сегодня вечером президент РФ Владимир Путин обратится ко всем гражданам России. Со слов Дмитрия Пескова, обращение главы Кремля начнётся в самое ближайшее время и без всяких кавычек будет носить очень важный посыл.

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Предыдущее обращение к народным массам глава российского государства сделал 24 июня в прошедшую субботу. То выступление было связано с ЧВК "Вагнер" и его административным руководителем Евгением Пригожиным. В прошлый раз обошлось без упоминания конкретных имён и фамилий, но российский глава прямо заметил, что разговор был о вооружённом мятеже, организованном в непростое время для всей страны.





Источник фото: vedomosti.ru





Сегодняшнее обращение главы российского государства составлялось на протяжении всего дня.

Интересный факт: с обращением, но уже к белорусским массам планирует обратиться и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пока сложно предположить с чем связаны "перекрестные выступления" лидеров двух дружественных стран, но по одному из предположений, выдвинутых политологами, речь будет вестись о препятствовании всеми доступными методами гражданской войны и недопущения военного мятежа.

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Как говорится, включаем телевизор и смотрим.