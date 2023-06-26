Служащие самого ведомства уже получили один день отдыха

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Российское Минцифры опубликовало сообщение-рекомендацию, следуя которой, работодатели должны "задуматься" о выделении дополнительного выходного работникам, занимающимся в сфере IT, СМИ и телекоммуникаций. Причём ближайший такой день, выделенный для отдыха, должен выпасть на 26 июня.

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Министерство даже пояснило свою примечательную позицию по этому удивительному поводу, "списав" всё на то, что 24 июня было очень эмоциональным и трудным днём.





Источник фото: rbk.ru





В своём посте-рекомендации сделали особый акцент на "особом пожелании" даже для постоянно работающих в подобных организациях сделать для своих сотрудников выходным 26 июня, де, мол, они слишком устали из-за событий 24 июня.

Кроме того выходной "положен" хотя бы потому, что в самом министерстве госслужащие 24 и 25 июня провели в стенах учреждения.

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