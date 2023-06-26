Российское Минцифры опубликовало сообщение-рекомендацию, следуя которой, работодатели должны "задуматься" о выделении дополнительного выходного работникам, занимающимся в сфере IT, СМИ и телекоммуникаций. Причём ближайший такой день, выделенный для отдыха, должен выпасть на 26 июня.
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Министерство даже пояснило свою примечательную позицию по этому удивительному поводу, "списав" всё на то, что 24 июня было очень эмоциональным и трудным днём.
Источник фото: rbk.ru
В своём посте-рекомендации сделали особый акцент на "особом пожелании" даже для постоянно работающих в подобных организациях сделать для своих сотрудников выходным 26 июня, де, мол, они слишком устали из-за событий 24 июня.
Кроме того выходной "положен" хотя бы потому, что в самом министерстве госслужащие 24 и 25 июня провели в стенах учреждения.
В самой же Москве из-за режима контртеррористической операции городской голова Сергей Собянин объявил текущий понедельник нерабочим. Даже несмотря на то, что напряжённая ситуация с "музыкальным ансамблем имени Вагнера" благополучно разрешилась ещё вечером той же субботы. А вооружённые тяжёлой техникой колонны "Оркестра" направились в свои полевые лагеря.