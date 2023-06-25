Чеченские силовики, совершившие оперативный выезд в Ростов-на-Дону, сработали эффективно и быстро. Такое мнение выразил руководитель Чеченского региона Рамзан Кадыров в личном ТГ-канале.
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Лидер чеченского народа сделал уточнение, что подразделения республики отправились в столицу Ростовской области для предотвращения дальнейшей эскалации и взятия под контроль резко обострившейся ситуации. Если бы того потребовали обстоятельства. Чеченский спецназ быстро приехал в Ростов-на-Дону и только ожидал соответствующего приказа. Но все обошлось и прямых силовых действий между ЧВК "Вагнер" и чеченскими подразделениями удалось избежать, сообщил глава южного региона.
Источник фото: ria.ru
И как резюмировал Кадыров, действия бойцов по итогу вышли мудрыми и самое главное, весьма эффективными. Пренебрежение приказами и здравым смыслом могло привести к жертвам среди людей. Но подразделения из Чечни выполнили задачу блестяще ввиду своей большой ответственности перед руководством.
Ранее Кадыров информировал, что в "зоны напряжённости" отправились военнослужащие и Росгвардия из Чечни.