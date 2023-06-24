Соответствующий пост опубликован в ТГ-канале Главы Чечни

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iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в так называемые зоны напряжённости уже направлен силовой блок чеченских бойцов из военнослужащих Минобороны и Росгвардии южного региона РФ. Соответствующий пост он опубликовал в своём частном ТГ-канале.

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И как заявил Кадров, он выполнит всё для сохранения единства страны и защиты государственности России.





Автор фотографии: Илона Палей





Так же он чуть ранее опубликовал сообщение, где рассказал о готовности принять меры против бойцов, устроивших вооружённый мятеж ЧВК "Вагнер". Как прокомментировал происходящие события Кадыров, этот "мятеж должен быть подавлен".

К настоящему времени Национальный антитеррористический комитет возбудил уголовное дело согласно фактам организации мятежа сопряжённого с применением оружия. Причиной стали выдвигаемые обвинения куратора "Музыкантов", направленные против российских военных из-за якобы применения последними ракетных ударов по лагерям переподготовки "музыкального ансамбля имени Вагнера" в российском тылу. После чего пригрозил применить силу в адрес ВС РФ.

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А тем временем по некоторым сообщениям сам Пригожин уже провёл беседу с генералами и российского МО в штабе ЮВО в Ростове.