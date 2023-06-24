Глава чеченского региона Рамзан Кадыров рассказал, что готов на применение жестких мер в отношении сотрудников ЧВК "Вагнер" из-за участия последних в вооружённом мятеже. Соответствующий пост он разместил в личном телеграм-канале.
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Тем временем бойцы "музыкального отряда имени Вагнера" вступили в Ростов-на-Дону. В сети уже разлетелось видео на котором административный руководитель "музыкантов" Евгений Пригожин ведёт беседу с известными генералами российского Минобороны. Существует мнение, что эти кадры были записаны на внутренней территории штаба ЮВО.
Автор фото: Илона Палей
"Расшифровка" записи показывает, как куратор "Вагнера" в сопровождении бойцов организации с повязками на лицах шествует по двору. После присел на лавочку и ведёт разговоры замом Шойгу генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и генерал-лейтенантом ГРУ Владимиром Алексеевым.
Между тем ранее Евгений Пригожин заявлял, что между отрядом "Ахмат" и его "Вагнеровцами" нет никаких конфликтов, а если они и были, то уже урегулированы. Спор разрешился взаимовежливым общением по телефону.
Так же известно, что на Евгения Пригожина завели уголовное дело по статье УК РФ за номером 279 "Вооружённый мятеж".