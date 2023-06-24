Соответствующее видео он выложил в личном ТГ-канале

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Глава чеченского региона Рамзан Кадыров рассказал, что готов на применение жестких мер в отношении сотрудников ЧВК "Вагнер" из-за участия последних в вооружённом мятеже. Соответствующий пост он разместил в личном телеграм-канале.

реклама

Тем временем бойцы "музыкального отряда имени Вагнера" вступили в Ростов-на-Дону. В сети уже разлетелось видео на котором административный руководитель "музыкантов" Евгений Пригожин ведёт беседу с известными генералами российского Минобороны. Существует мнение, что эти кадры были записаны на внутренней территории штаба ЮВО.





Автор фото: Илона Палей





"Расшифровка" записи показывает, как куратор "Вагнера" в сопровождении бойцов организации с повязками на лицах шествует по двору. После присел на лавочку и ведёт разговоры замом Шойгу генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и генерал-лейтенантом ГРУ Владимиром Алексеевым.

Между тем ранее Евгений Пригожин заявлял, что между отрядом "Ахмат" и его "Вагнеровцами" нет никаких конфликтов, а если они и были, то уже урегулированы. Спор разрешился взаимовежливым общением по телефону.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Так же известно, что на Евгения Пригожина завели уголовное дело по статье УК РФ за номером 279 "Вооружённый мятеж".