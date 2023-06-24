Появилось подобное видео из города Владмимир

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

По ряду российских городов прокатилась волна снятия баннеров, побуждающих вступать на военную службу в ЧВК "Вагнер". Об этом написал публичный телеграм-канал "Shot".

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На выложенном в мировой сети Интернет видео записано, как уличный рабочий проводит работы по демонтажу "рисунка" с изображением бойца "музыкального ансамбля имени Вагнера" и призывом стать членном так называемой группы.

Так же подобные операции по "информационной зачистке" начались на Крымском полуострове и иных регионах РФ.





Источник фото: lenta.ru







Есть подобные ролики и в столичном регионе, в частности в самой Первопрестольной, где на улице Дзержинского уже удалили подобный плакат.

Сегодня во время экстренного выступления президент России Владимир Путин обозвал ситуацию с "Музыкантами" ударами спину и привёл пример Первой мировой войны.

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На известного бизнесмена завели уголовное дело по фактажу вооружённого мятежа. Причиной для противоправных действий со стороны Пригожина стали обвинения военных ВС РФ в огневом поражении по тыловым лагерям организации. После чего Пригожин пригрозил разрушить любые блокпосты и иную боевую технику, оказывающую сопротивление ЧВК "Вагнер".