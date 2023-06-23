Российский ТГ-канал "Военное дело" показал видеозапись перехвата и поражения дальнобойной малозаметной ракеты Storm Shadow отечественным ЗРПК "Панцирь-С1".
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Пока что достоверных данных нет, где британо-французская ракета "долеталась", но некоторая косвенная информация свидетельствует, что перехват был осуществлен в момент попытки атаковать Чонгарский путепровод сегодняшним утром.
Работа "Пацниря-С1". Источник фото: Rg.ru
Часть демонстрационного видео показывает работу "Панциря" от первого лица, то есть взором управляющего оператора. Радар наземной установки обнаруживает цель, а уже спустя несколько секунд в небо взмывает зенитная ракета комплекса. Кроме того легко заметен воздушный профиль Storm Shadow после запуска противоракеты разорвавшийся в воздухе.
Дальнейший анализ фрагментов перехваченной ракеты показал, что согласно маркировке перед поисковыми командами предстали осколки авиационной ракеты Apache французского производства, называемой "крушителем взлетно-посадочных полос".
Так же российские сапёры обнаружили неразорвавшийся американский артиллерийский снаряд M982 Excalibur ценой в 85 тыс. долларов, застрявший в сарае города Валуйки.