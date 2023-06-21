Опасную находку вывезли подальше на телеге с песком

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Сапёры ВС РФ безопасно извлекли и обезвредили американский артиллерийский снаряд M982 Excalibur в городе Валуйки Белгородской области. Боеприпас застрял в сарае, проделав аккуратное отверстие в шифере строения.

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Боеголовку нашли после последних обстрелов приграничного населённого пункта. Снаряд обнаружился в результате правильно отслеженной траектории входной параболы выстрела. Первым попаданием M982 повредил по касательной траектории близлежащее здание, после чего и угодил в сарай.

В сарае же высокотехнологичный Excalibur нашёлся среди деревянных поддонов и досок, оставшись неразорвавшимся.





Источник фото: military-az.com





После в дело вступили местные сапёры, бережно извлекшие сверхопасную находку. После тщательно осмотрев снаряд, обнаружили маркировку на английском языке и выдвижные рули, лишний раз подтвердившие первоначальную догадку: перед бойцами был высокоточный 155-мм боеприпас ценой около 85 тыс. долларов. Тот самый "Экскалибур".

После первоначального осмотра снаряд ценой Mercedes-Benz Maybach был погружен на обычную телегу с песком и транспортирован в более безопасное место. И уже здесь сапёр с полевым псевдонимом "Француз" по всем правилам ликвидации взрывоопасных предметов уничтожил M982 Excalibur дополнительным зарядом.

Помимо высокой цены Excalibur отличает "двойственная" система наведения: по цели можно навестись как с помощью инерциальной системы, так и с помощью "классического" GPS.

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А тем временем более дешёвый, но не менее точный российский аналог заокеанского боеприпаса высокоточный "Краснополь" с предельной точностью выводит из строя немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли".