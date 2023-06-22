Поздно ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому путепроводу, инженерному сооружению, соединяющему Крымский полуостров и "материковую" Херсонскую область.
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Такая новость появилась в ТГ-канале главы республиканской администрации Сергея Аксенова.
Ночной удар обошелся без пострадавших. Сейчас мост обследуют взрывотехники на предмет выяснения чем он был атакован. Дорожники уже осматривают само полотно, по которому ранее осуществлялось движение и в течение часа вынесут свой вердикт о запрете или разрешении проезда.
Источник фото: topwar.ru
В свою очередь занимающий должность советника главы Крыма Олег Кричков сообщил некоторые детали сегодняшней атаки. По его словам удар по Чонгарскому мосту никак не задел транспортные связи между российскими областями. Да и трудно их разъединить из-за "дублирующих" мостовых переходов, которые находятся в Армянске и Джанкое соответственно. Выход из строя одного такого сооружения не повлияет на перемещение грузов и людей.
Прокомментировал ситуацию и Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, предложивший версию об атаке моста дальнобойными ракетами Storm Shadow британского производства. Он заверил, что Россия очень быстро чинит и проезд по путепроводу очень скоро будет продолжен.