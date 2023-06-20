Зенитный комплекс SAMP-T уже передан Украине и подготовлен для использования в силах ПВО ВСУ. С таким заявлением выступил французский президент Эмманюэль Макрон.
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Верховный лидер пятой республики рассказал о получении украинской армией современного комплекса ПВО во время своего выступления на европейской конференции по противовоздушной обороне, проходящей в Париже.
В своём обращении к участникам и присутствующей прессе Макрон добавил, что эта поставка есть исполненное совместное обещание, выполненное Францией и Италией в "дуумвирате". Теперь украинское небо прикрывает современная зенитная система, способная сбивать воздушную технику и российские ракеты, рассказал действующий президент Франции.
Источник фото: iz.ru
Так как передаваемая система не очень-то простая, то каждая из сторон отправила разные части единой системы. Французы - пусковые установки ПВО, а итальянцы - радарное оборудование. Данный конкретный экземпляр будет прикрывать один из значимых объектов украинской столицы.
Комплекс SAMP-T перехватывает БПЛА, самолёты, ракеты различного назначения. Способен отрабатывать по воздушным целям как в динамике своего передвижения, так и защищать стационарные объекты. Дальность боевого радиуса работы ЗРК равняется диапазону от 3 км до 100 км при защите от самолётов. А вот ракеты SAMP-T видит и способен обезвредить только на дальностях до 25 км.