Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
ВСУ для спасения от российских ПТУР стали использовать тактику "пылевого торнадо"
Первый танк штурмовой колонны ВСУ стреляет перед собой, чтобы спрятаться от снарядов ПТУР в облаке пыли
рекомендации
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр

   Танки очень ценный ресурс в наступательных операциях, даже если их тебе дают за просто так, как обстоит дело с украинской армией и безвозмездной помощью блока НАТО. Да и наступление по голому полю под снаряды русской артиллерии задачка "не только лишь всем" по плечу. Поэтому потери украинской бронетехники с начала июньского контрнаступления исчисляются сотнями. Но кажется в ВСУ решили их уменьшить, причём своеобразно, используя для этих целей простую полевую пыль.

реклама

   Так военнослужащий группы "Невский" раскрыл нюансы тактики штурмовых групп ВСУ, которые те стали использовать в момент контрнаступления под Соледаром.


Источник фото: google.com


   Первый танк колонны стреляет в землю перед своим вектором движения фугасным боеприпасом, тем самым подымая перед собой пылевое облако. Цель такого нестандартного маневра - спрятаться в облаке из пыли от российских ракет ПТУРов. Второй элемент "спасительной техники" - это движение взад-вперёд для попытки уклониться от корректируемых боеприпасов ВС РФ.

   Поделился боец и уже более "классической тактикой" ВСУ, когда танк расстреляв блиндаж или опорный пункт, своим корпусом прикрывает слабо бронированный БТР, тем самым давая последнему высадить десант на разбитую позицию. То же самое исполняется со следующим рубежом: но есть "нюанс" - после артиллерийского ответа войск РФ и 12-часового боя "передовая" тактическая схема наступления украинской армии даёт сбой и оставшиеся силы ВСУ откатываются на исходные точки.

рекомендации
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

   А пока в ВСУ не дают результата немецкие "Леопарды", украинское командование планирует добиться результата с израильской бронетехникой, правда "немножко" устаревшей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#соледар #тактика всу
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
Пригожин предложил поменять стрелковое вооружение для армии в 1 миллион человек на боеприпасы
Евгений Пригожин поздравил бойцов ЧВК Вагнер и трудящихся из Соледара
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
72
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
39
Спикер ВВС ВСУ про уничтожение Patriot: Они не знают, что это такое
15
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
10
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
18
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
34
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
32
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
1
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
Танки Leopard вновь пошли в наступление, но один из них потерял пушку в результате попадания ПТУР
6
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Зеленский опроверг уничтожение даже одного ЗРК Patriot
18
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1
Со спящего 13 лет кошелька было выведено 50 биткоинов
+
Появилось видео попадания корректируемого боеприпаса "Краснополь" в Leopard и Bredley
+
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
1
Лавров: окончание СВО будет означать конец глобализации
3
MSI показала RTX 4060 GAMING и Ventus 2X: от $299 29 июня
2
Производители материнских плат обновляют BIOS для поддержки процессоров Intel следующего поколения
+
Эксперт оценил вероятность одобрения ETF на BTC
2

Популярные статьи

Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
34
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
19
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
4
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
24
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
20
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
1

Сейчас обсуждают

Кирилл Прозоровский
01:59
Так он же двухвинтовой хвостового нет. Ну срубило хвост лететь то можно.
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
Demiurg666
01:25
Тогда и пиши "Истории и Древней Традиции"))
Великий Тибет - дыхание недоступной красоты
kitava
01:11
Разные версии. Оптимисты говорят ещё на пару недель хватит запала ВСУ. Тут им до августа считай времени на это отвели.
Командир «Ахмата» считает, что наступление ВСУ продлится ещё до полутора месяцев, после чего ВС РФ пойдут на Киев
Игорь Орешков
01:09
Мочи Пиндосню!!!
Очередной Leopard 2 был поражён на Запорожском направлении при помощи дрона-камикадзе — видео
kitava
01:03
Снаряды кончаются. Запуск производства буксует. Вот что имелось в виду.
Столтенберг заявил об истощении арсеналов НАТО и призвал членов альянса наращивать военную промышленность
Leonator
00:59
Спасибо за скрины Vista, это просто рай для глаз, ОС тоже может быть красивой. 7 разочаровала, аэро явно не работал.
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
Obscury
00:57
Взврыв был конечно красивый, но просто салют, к сожалению.
ВС РФ используют "танки-камикадзе" начиненные взрывчаткой для подрыва укрепленных позиций ВСУ
Виктор Попко
00:56
Отменная xyетa, автор ты такой тупой, что даже замаскировать проплаченную заранее статью на тему, заданную властью, не можешь, просто дятел
Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
Obscury
00:55
Хм, всего 20 аккаунтов у кремлеботов на сайте...
ВС РФ используют "танки-камикадзе" начиненные взрывчаткой для подрыва укрепленных позиций ВСУ
kitava
00:54
Тогда была вилка. Нужно было либо мобилизацию объявлять, либо линию фронта сокращать. Да даже сейчас чтобы на Харьков и Киев воевать нужно гораздо больше чем 300 тыс призвать.
Китайский полковник изданию wsj: имидж и авторитет российской армии рухнули
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем