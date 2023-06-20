Первый танк штурмовой колонны ВСУ стреляет перед собой, чтобы спрятаться от снарядов ПТУР в облаке пыли

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Танки очень ценный ресурс в наступательных операциях, даже если их тебе дают за просто так, как обстоит дело с украинской армией и безвозмездной помощью блока НАТО. Да и наступление по голому полю под снаряды русской артиллерии задачка "не только лишь всем" по плечу. Поэтому потери украинской бронетехники с начала июньского контрнаступления исчисляются сотнями. Но кажется в ВСУ решили их уменьшить, причём своеобразно, используя для этих целей простую полевую пыль.

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Так военнослужащий группы "Невский" раскрыл нюансы тактики штурмовых групп ВСУ, которые те стали использовать в момент контрнаступления под Соледаром.





Источник фото: google.com







Первый танк колонны стреляет в землю перед своим вектором движения фугасным боеприпасом, тем самым подымая перед собой пылевое облако. Цель такого нестандартного маневра - спрятаться в облаке из пыли от российских ракет ПТУРов. Второй элемент "спасительной техники" - это движение взад-вперёд для попытки уклониться от корректируемых боеприпасов ВС РФ.

Поделился боец и уже более "классической тактикой" ВСУ, когда танк расстреляв блиндаж или опорный пункт, своим корпусом прикрывает слабо бронированный БТР, тем самым давая последнему высадить десант на разбитую позицию. То же самое исполняется со следующим рубежом: но есть "нюанс" - после артиллерийского ответа войск РФ и 12-часового боя "передовая" тактическая схема наступления украинской армии даёт сбой и оставшиеся силы ВСУ откатываются на исходные точки.

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А пока в ВСУ не дают результата немецкие "Леопарды", украинское командование планирует добиться результата с израильской бронетехникой, правда "немножко" устаревшей.