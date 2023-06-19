Немецкие ОБТ Leopard 2 не показали ожидавшуюся от них способность прорвать хорошо укреплённые российские позиции и выйти на оперативный простор степей Запорожского направления. Да и немцы после не очень-то приятной премьеры своей танкостроительной отрасли отказались возмещать понесённые потери в бронетехнике ВСУ. Поэтому в Белом доме решили не взять и побыстрей передать свои M1 Abrams, а настойчиво попросить поделиться устаревшими танками из израильского семейства "Меркава". Об этом сообщает портал walla.
реклама
Пентагон интересуют танки Цахал, хранящиеся в некотором объеме на складах списанного и устаревшего вооружения. Это могут быть как "Меркава" первых поколений, так и ещё более дряхлые "Магах".
"Меркава" MK 1. Источник фото: ru.wikipedia.org
Степень износа и актуальности настолько плачевны, что всё вышеперечисленное снято с вооружения армии Самообороны Израиля ещё в 2006 году и планово отправляется на утилизацию. Но к 2023 году успели "переплавить" не всё. В запасах у Израиля имеется до нескольких сотен средних танков "Магах". И пускай эти гусеничные машины и старые, но не бесполезные. Так как при сравнении с немецким "Леопардом 1" и советским Т-72М - израильские тяжёлые машины обладают более прочной броней и "весом залпа".
Тем или иным способом Вашингтон вознамерился разыскать около 220 ещё работающих "Меркав" и "Marax" с целью отправки их ВСУ.