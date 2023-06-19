Вашингтон уже оказывает давление на власти Израиля с целью получить около 220 таких гусеничных машин

Немецкие ОБТ Leopard 2 не показали ожидавшуюся от них способность прорвать хорошо укреплённые российские позиции и выйти на оперативный простор степей Запорожского направления. Да и немцы после не очень-то приятной премьеры своей танкостроительной отрасли отказались возмещать понесённые потери в бронетехнике ВСУ. Поэтому в Белом доме решили не взять и побыстрей передать свои M1 Abrams, а настойчиво попросить поделиться устаревшими танками из израильского семейства "Меркава". Об этом сообщает портал walla.

реклама

Пентагон интересуют танки Цахал, хранящиеся в некотором объеме на складах списанного и устаревшего вооружения. Это могут быть как "Меркава" первых поколений, так и ещё более дряхлые "Магах".





"Меркава" MK 1. Источник фото: ru.wikipedia.org





Степень износа и актуальности настолько плачевны, что всё вышеперечисленное снято с вооружения армии Самообороны Израиля ещё в 2006 году и планово отправляется на утилизацию. Но к 2023 году успели "переплавить" не всё. В запасах у Израиля имеется до нескольких сотен средних танков "Магах". И пускай эти гусеничные машины и старые, но не бесполезные. Так как при сравнении с немецким "Леопардом 1" и советским Т-72М - израильские тяжёлые машины обладают более прочной броней и "весом залпа".

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Тем или иным способом Вашингтон вознамерился разыскать около 220 ещё работающих "Меркав" и "Marax" с целью отправки их ВСУ.