Эскадрилья подержанных самолетов не может спасти ВВС ВСУ считает аналитик Шон Белл

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Если условный объединённый Запад решит передать ВСУ самолеты-истребители F-16, то силам ВКС РФ хватит лишь 24 часа чтобы их уничтожить. Такого мнения придерживается военный аналитик Шон Белл в своём интервью для Sky News.

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Как считает понимающий в вопросе Белл, официальный Киеву остро необходимы передовые военно-воздушные силы, но не "пара-тройка" самолётов, представляющих Б\У из далёкого прошлого.





Источник фото: military.pravda.ru





Даже если украинская армия и получит F-16, то её самолёты не смогут на равных бороться с актуальными истребительными силами ВКС РФ. Российской истребительной авиации потребуется чуть ли не одна ночь для выведения из строя всего парка американских истребителей ВСУ. Такой ход событий окончательно разрушит миф об превосходстве западного оружия над российским, а ВС РФ получат очередную порция воодушевления, как это было с горящими и взорванными немецкими "Леопардами", считает западный эксперт.

И как совпадение, в пятницу Владимир Путин рассказал, что западным истребителям не удастся "спрятаться" на аэродромах за пределами Украины, если они попытаются выполнить боевые вылеты для участия на территории проведения российской спецоперации.

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Из этого можно сделать простой вывод, что американская техника прошлого века будучи переданной в распоряжение украинской армии не сможет "защититься", даже расположившись вне страны и будет атакована в случае её применения против войск России, задействованных на Украине. То есть будет поражаться как будучи в воздухе, так и на земле.