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Путин: РФ может нанести удар по авиабазам НАТО если с них будут взлетать самолёты действующие в СВО
Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами
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   Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин намекнул о существующей вероятности ударов по аэродромам, с которых будут взлетать и садиться самолёты, участвующие в боевых действиях на территории проведения СВО.

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   Со слов российского лидера, если такие авиационные базы будут находиться вне границы Украины, но их территория будет использоваться для обслуживания в качестве аэродрома авиационных средств, задействованных в конфликте на Украине, то за Россией остаётся полное право выбрать как и где "выводить из игры" такие средства.


Источник фото: ria.ru


   Помимо самолётов, могущих быть размещенными на базах НАТО, Владимир Путин коснулся и темы тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. "Белорусское" ТЯО он назвал "элементом сдерживания". Поэтому ракеты с ядерными боеголовками размещены на территории союзного государства лишь с целью защиты российского суверенитета от внешних посягательств.

   Отреагировал российский президент и на на призывы сократить ядерное вооружение ВС РФ, где ответил короткой фразой "хрен им". Надо понимать, условный объединённый Запад так и не дождётся сокращения ядерных боеголовок России.

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   Совсем недавно Владимир Путин коснулся и так называемой зерновой сделки, которая может быть в очень коротком времени разорвана, а Россия бесплатно будет передавать своё зерно беднейшим странам Африки.

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#владимир путин
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