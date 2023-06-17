Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами

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Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин намекнул о существующей вероятности ударов по аэродромам, с которых будут взлетать и садиться самолёты, участвующие в боевых действиях на территории проведения СВО.

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Со слов российского лидера, если такие авиационные базы будут находиться вне границы Украины, но их территория будет использоваться для обслуживания в качестве аэродрома авиационных средств, задействованных в конфликте на Украине, то за Россией остаётся полное право выбрать как и где "выводить из игры" такие средства.





Источник фото: ria.ru







Помимо самолётов, могущих быть размещенными на базах НАТО, Владимир Путин коснулся и темы тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. "Белорусское" ТЯО он назвал "элементом сдерживания". Поэтому ракеты с ядерными боеголовками размещены на территории союзного государства лишь с целью защиты российского суверенитета от внешних посягательств.

Отреагировал российский президент и на на призывы сократить ядерное вооружение ВС РФ, где ответил короткой фразой "хрен им". Надо понимать, условный объединённый Запад так и не дождётся сокращения ядерных боеголовок России.

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Совсем недавно Владимир Путин коснулся и так называемой зерновой сделки, которая может быть в очень коротком времени разорвана, а Россия бесплатно будет передавать своё зерно беднейшим странам Африки.