В период с конца 2023 года по начало 2024-го США намереваются выделить 80 млн. долларов на покупку Украиной дальнобойных ракет ATACMS. Такие траты указываются в проекте закона о национальной обороне на 2023-2024 годы. А по американским меркам старт финансового года начинается с 1 октября 2023 года.
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Примерная стоимость одной ракеты оперативно-тактического уровня ATACMS в прошлом году составляла 1 млн. долларов. И на сумму в 80 млн. можно купить близкую к сотне цифру высокоточных дальнобойных средств поражения.
Источник фото: rt.ru
И хотя на словах высокопоставленные официальные представители правительства США выступают против любых ударов по "старой" России, в реальности Белый дом не будет обращать внимания на использование ATACMS против без разницы каких объектов на территории РФ.
Поэтому, в свою очередь, уже российским властям нужно предпринимать меры уже сейчас по защите потенциальных районов от предполагаемого удара.
Ракета ATACMS представляет собой баллистическую ракету тактического уровня с радиусом пуска в последних модификациях до 300 км.
Сейчас такими ОТРК вооружена армия США.
Есть у Украины и свои ракетные баллистические комплексы дальностью до 500 км.