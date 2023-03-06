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В минувшую субботу ударом по Крыму могли испытать украинский ОТРК "Гром-2" с усиленной боевой частью
Воронка от попадания неизвестного вооружения составила 5 метров в глубину
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    В прошлую субботу 4 марта украинская сторона предприняла попытки нанести удар по военному аэропорту ВКС РФ на территории Крыма. В районе населённого пункта Гвардейское расчёт ПВО российской армии успешно отразил атаку. По непроверенной информации, удар был нанесён советским дроном на реактивной тяге Ту-141, доукомплектованным взрывчаткой с поражающими элементами. 

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РЗСО "Ольха-М". Источник фото: google.com


   Экспертное сообщество сделало предположение, что сорвавшаяся атака была "пробой пера" украинской ОТРК "Гром-2". Косвенным свидетельством мощи которого можно назвать образовавшуюся воронку глубиной 5 метров. А советский "Стриж" ввиду небольшой боевой части не способен создать такой глубины яму. Совсем недавно до атаки на крымский посёлок в украинской прессе сообщалось о якобы новейшем РСЗО, превосходящем американские HIMARS.

в тему новости: На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал



ОТРК "Гром-2" на параде. Источник фото: google.com


   До начала спецоперации в ВСУ были созданы РСЗО "Ольха" и оперативно-тактические ракетные комплексы семейства "Гром". Но ход испытаний по большей части оказывался провален. Но после начала СВО к разработке украинских РСЗО и наземных тактических ракет подключились западные инженеры и технологи. Сообщается что 2 машины РСЗО "Ольха" уже задействованы на фронте в районе ДНР.  Дальность пуска которых составляет чуть больше 100 километров.

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   ОТРК "Гром-2" много серьезней "Ольхи" и по дальности пуска равна российскому "Искандеру-М". Так Заявленная максимальная дальность ракеты, запущенной из "Грома", составляет 500 км, поэтому потенциально при запуске из Одесского региона ракета могла достигнуть Гвардейского. Боевая часть управляемого реактивного снаряда, запущенного с ОТРК, составляет 480 кг, что вполне по силам оставить в земле 5-метровую воронку

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