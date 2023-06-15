Российские бойцы поразили танк Leopard принадлежащий ВСУ. После в башне гусеничной машины сдетонировала боеукладка снарядов и немецкий ОБТ разлетелся на куски. О полном разрушении германской бронемашины в интервью федеральному каналу "Россия 1" рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Фрагмент беседы с российским журналистом и Александром Григорьевичем опубликовал телеграм-канал "Пул первого".
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О том что немецкий ОБТ не является "панацеей" в борьбе с ВС РФ, он услышал от российского лидера Владимира Путина. Но как парировал президент Белоруссии, разведка республики и сама засняла момент поражения украинского "Леопарда".
Источник фото: lv.sputniknews.ru
Российские войска попали в тяжело бронированную машину, после чего в танке сдетонировал запас снарядов. Корпус машины "разлетелся на мелкие кусочки", - рассказал уже белорусский лидер. И как добавил российский президент в своём ответе белорусскому коллеге, что мы "ещё покажем".
Александр Лукашенко выдал информацию, что в первых боях во время украинского контрнаступления были выведены из строя 8 ОБТ Leopard. Ещё больше было поражено БМП M2 Bradley американского производства. А часть относительно целых так называемых колёсных танков AMX-10RC удалось и захватить.
По последним данным в руки российской трофейной команды попал и неповрежденный Leopard 2 A6