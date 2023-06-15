Об этом случае он узнал от Владимира Путина

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Российские бойцы поразили танк Leopard принадлежащий ВСУ. После в башне гусеничной машины сдетонировала боеукладка снарядов и немецкий ОБТ разлетелся на куски. О полном разрушении германской бронемашины в интервью федеральному каналу "Россия 1" рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Фрагмент беседы с российским журналистом и Александром Григорьевичем опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

реклама

О том что немецкий ОБТ не является "панацеей" в борьбе с ВС РФ, он услышал от российского лидера Владимира Путина. Но как парировал президент Белоруссии, разведка республики и сама засняла момент поражения украинского "Леопарда".





Источник фото: lv.sputniknews.ru





Российские войска попали в тяжело бронированную машину, после чего в танке сдетонировал запас снарядов. Корпус машины "разлетелся на мелкие кусочки", - рассказал уже белорусский лидер. И как добавил российский президент в своём ответе белорусскому коллеге, что мы "ещё покажем".

Александр Лукашенко выдал информацию, что в первых боях во время украинского контрнаступления были выведены из строя 8 ОБТ Leopard. Ещё больше было поражено БМП M2 Bradley американского производства. А часть относительно целых так называемых колёсных танков AMX-10RC удалось и захватить.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

По последним данным в руки российской трофейной команды попал и неповрежденный Leopard 2 A6