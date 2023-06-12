Из-за больших потерь под Ореховым в Запорожской области ВСУ срочно нужны дополнительные бронемашины с танками

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Бывший посол в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что Украине от Германии потребуются новые танки Leopard 2 и БМП взамен утраченных на Ореховском направлении.

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Во время своего интервью для немецких масс-медиа, высокопоставленный дипломат поставил в вину Германии слишком мизерное количество переданной бронетехники. По данным бывшего посла у ФРГ есть 300 танков, и хорошо было бы если часть от этого количества тяжелых бронемашин оказалась в рядах украинской армии. А те 18 ОБТ, которые Украина получила, этого количества явно недостаточно, считает Мельник.





Leopard 2A6. Источник фото:lenta.ru





Ну а что бы два раза "не ездить", ВСУ требуется как минимум 60 БМП Marder, долженствующих встать в строй взамен утраченных в боях с ВС РФ американских БМП Bradley.





КР Taurus. Источник фото: de.wikipedia.org.





Не стал останавливаться бывший посол в Германии и на этом: помимо танков и БМП ВСУ нужны ракеты класса "воздух-поверхность" Taurus и способные их нести самолеты. Разумеется украинские экипажи самолётов необходимо обучить, чем тоже должны заняться немцы.

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На настоящий момент известно, что Бундесвер передал в распоряжение украинской армии 18 танков Leopard 2 в современной модификации A6. Часть от этого количества ещё продолжает пылать в степях Запорожья после поражения российскими силами в жарких боях.