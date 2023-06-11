Киевский музыкальный коллектив Junket приехал в Одессу на благотворительный концерт. Но вместо выступления прямо на пороге вокзала был задержан в полном составе, и попал под мобилизацию в ряды украинской армии. Об этом сообщили сами исполнители в одной из соцсетей.
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В Одессе должен был состояться благотворительный музыкальный вечер в городском клубе. Но на привокзальной площади участники группы были задержаны работниками территориального центра комплектования ВСУ Одессы.
Источник фото: google.com
Теперь молодые люди, любящие музыкальное искусство, отправлены в центр подготовки десантно-штурмовой бригады в Житомирскую область. Но по прибытию коллектив видимо не смог вынести тягот и лишений украинских десантников и был отправлен в другую часть на более лёгкие воинские должности.
А тем временем значительные потери, в том числе и среди 67-ми экипажей бронетехники на Запорожском направлении ставят остро вопрос перед ВСУ о срочном пополнении. ВСУ в авральном порядке необходимы "мехводы", наводчики и командиры машин. И что значительно усложняет задачу, такие специалисты нужны на иностранную бронетехнику западного производства. Например, на немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли", медленно догорающие в степях Запорожья.