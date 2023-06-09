Немецкая газета Bild в своей статье "Русские уничтожили первый танк Leopard" рассказала о поражении германского ОБТ "Leopard", чем вызвала бурную дискуссию среди своих читателей и подписчиков.
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В теле новости автор публикации сделал признание, что ВС РФ прекрасно подготовились к ожидаемому украинскому контрнаступлению, укрепив линию обороны. Следовательно "контрнаступ" ВСУ будет протекать в ореоле больших потерь как в технике, в том числе западного производства, так и в живой силе.
Второй вывод был посвящен конкретно мнению по поводу иностранных машин, где самые передовые образцы отнюдь не соответствуют понятию "неуязвимость". Тем самым делая явный намёк в сторону "Леопарда".
Источник фото: bild.de
После прочтения новостной заметки поклонники газеты бурно поделились своей реакцией, рассказав о прогнозе депутатов Бундестага "Альтернатива для Германии" и "Левых", сделанных ранее, где означенные представители немецкого народа рассказали о горящих в украинских степях танках производства Krauss-Maffei Wegmann, свидетелями чего станет весь мир.
Не обошла волна критики и Шольца, канцлера ФРГ, политику которого с сарказмом назвали "замечательной".
"Досталось" и новейшей "IRIS-T", принявшей на себя удар копеечного "Ланцета" в не сопоставимой стоимости двух вооружений при их ближайшем сравнении.
В конце сделали свой прогноз и сами читатели, ожидающие в скором времени увидеть теперь и фото с горящими истребителями F-16.