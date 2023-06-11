С подобным заявлением выступил канадский премьер-министр Джастин Трюдо

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Правительство Канады решило конфисковать самолёт Ан-124 принадлежащий России. На следующем "этапе" тяжёлый транспортный самолёт передадут Украине. С такими заявлениями выступил премьер-министр канадского государства Джастин Трюдо, сообщает информационное агентство Reuters.

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По уточнению агентства российский "Руслан" привёз в Канаду обширный объём COVID-тестов. Маршрут следования был из КНР с остановкой в Торонто. Как только канадское небо было закрыто для авиации России, 27 февраля 2022 года данный борт был арестован.





Источник фото: 1prime.ru







Российский экипаж самолёта смог вернуться домой.

И в качестве "утешительного подарка" украинской стороне, Трюдо, посетивший в эту субботу Киев, объявил санкции 17 российским организациям и 24 физлицам, не уточнив конкретно "адресатов" экономического принуждения.

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Пока в Канаде арестовывают российское имущество, на Украине кипят жаркие бои, где военные ВС РФ оказывают "санкционное давление" по-своему, выводя из строя западную технику в ходе украинского контрнаступления. Был ли среди пораженных "Леопардов" экземпляр переданный Канадой - не сообщается.